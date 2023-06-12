Manyas Gençlik ve Spor Müdürlüğü ilçe stadında uçurtma şenliği düzenlendi.

Manyas’ta çok sayıda çocuk ve ailelerinin katıldığı şenlikte Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından temin edilen uçurtma malzemeleri dağıtıldı. Çocuklar ailelerinin yardımları ile hazırladıkları uçurtmaları daha sonra gökyüzüne saldılar. Bunun yanı sıra ok atma, ip atlama ve golf oyunları gerçekleştirildi. Akşam saatlerine kadar eğlenen çocuklar ve gençlere lokma, kek ve meyve suyu ikramı da yapıldı. İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Kudret Eğen, geleneksel olarak yapılan ancak pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldıkları uçurtma şenliğini bu yıl yeniden yapmaya başladıklarını ağırlığın anaokulu ve anasınıfları öğrencileri ve aileleri olduğunu amacın baharı aileler ile birlikte karşılamak, çocuklarla güzel vakit geçirmek, tesislerimizi tanıtmak olduğunu belirtti. Kamp dönemlerinin başladığını bunların tanıtımlarını da burada yaptıklarını söyledi.