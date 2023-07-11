Denize karşı manzara keyfi yapmak isteyen vatandaş, aracının el frenini çekmeyi unutunca otomobili 150 metreden aşağı yuvarlandı. Arama kurtarma ekipleri saatler süren çalışmada dron ve arama kurtarma tekneleri ile canlı izine ulaşmaya çalıştı.

Denizde bir otomobilin olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik, itfaiye, Deniz Polisi, jandarma, 112 Acil Sağlık, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri aracın içerisinde ve denizde kimsenin olup olmadığını tespit edebilmek için dron ve arama kurtarma tekneleri ile deniz yüzeyinde arama tarama çalışması yaptı.

Gerçekler sürücüye ulaşınca ortaya çıktı

Ekipler yaptıkları incelemede deniz yüzeyinde ve aracın içinde kimseye rastlayamayınca, aracın plakasından sahibinin bilgilerine ulaştı. Aracın sürücüsünün yaşadığı tespit edilince, olayın iç yüzü sürücünün ifadeleri ile ortaya çıktı.

El freni tutmayan araç denize uçtu

Sürücünün yaşadığını öğrenen ekipler, olayın nasıl gerçekleştiğinin tespiti için 39 NF 100 plakalı aracın sürücüsü Ahmet Erek’i olay yerine getirerek ifadesine başvurdu. Erek, manzarayı izlemek için park ettiği aracının el frenini çekmeyi unutunca otomobil denize uçtuğunu ve olayın ardından kimseye haber vermeden evine gittiğini belirtti.

Tekirdağ’da ekipler olayın nasıl gerçekleştiğinin tespiti için soruşturma başlattı.