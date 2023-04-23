Doğal taş sektörünün en büyük küresel buluşması Marble İzmir-Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı için geri sayım başladı. Sektör, 26-29 Nisan tarihlerinde Fuar İzmir’de bir araya gelecek.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, Türk doğal taşının dünyaya açılan kapısı olmaya devam ediyor. Yerli ve yabancı ziyaretçi sayısıyla öncü olan Marble İzmir, geçen yıl 2 milyar dolarlık ihracat hedefini aşan doğal taş sektörüne yeni hedeflere ulaşması için katkı sağlayacak. Fuarda, tüm doğal taş firmaları Fuar İzmir’in kapalı hollerinde yer alırken C holünün büyük bir kısmı ile D holünün tamamı makine ve teknoloji firmalarına tahsis edildi. Blok mermer alanının büyüklüğü geçen yıla oranla artırılırken, işlenmiş doğal taş sergi alanı için de geçici bir kapalı alan oluşturuldu.

Türkiye’nin en büyük fuar operasyonunda hazırlıklar da sona gelmek üzere. Dünya doğal taş rezervinin yaklaşık 40’ına sahip Türkiye’nin dört bir yanındaki ocaklardan çıkarılan blok halindeki renk renk, çeşit çeşit doğal taşlar, fuar alanına getirilmeye devam ediyor. Fuarın A-B-C ve D holleri ile açık alandaki diğer bölümlerinde firmaların stant kurulum süreci de tüm hızıyla sürüyor.

Marble İzmir’de mermer, granit, traverten, oniks, limestone, diyabaz, andezit, bazalt, madencilik sarf malzemeleri, fabrika ve atölye sarf malzemeleri, madencilik makineleri, iş makineleri ve ağır ekipmanlar, fabrika ve atölye makineleri, çevre koruma, geri dönüşüm ve kazanım sistemleri, sektörel kuruluşlar ve dergiler, bilgi işlem ve yazılım firmaları, nakliye ve lojistik hizmetler, finansman ve kredilendirme hizmetleri, kamu ve resmi kurumlar, dernek, birlik ve STK’ları, medya kurum ve kuruluşları yer alacak. Marble İzmir'de seminerler de düzenlenecek. 26-27 Nisan'da Uluslararası Taş Çalışmaları Eğitimi, 28 Nisan'da ise “Doğal Taş Sektöründe Sürdürülebilirlik-Çevresel Ürün Bildirimi” konusu gündeme gelecek.

Marble İzmir için ABD, Orta Doğu ile Asya ve Avrupa bölgelerindeki ticari ataşeliklerle işbirlikleri yapılırken Fuar’a dünyanın dört bir yanından katılımcı ve ziyaretçi bekleniyor. Ticaret Bakanlığı’nın ihracata yönelik destekleriyle Ege Maden İhracatçıları Birliği, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, Denizli İhracatçılar Birliği ile ortak yürütülen dört farklı alım heyeti programı düzenleniyor. Bu programlar kapsamında hedef ülke olarak belirlenen Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Hindistan, Polonya, Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda, İsrail, Kazakistan, Özbekistan, Bahreyn, Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Umman, Filistin, Katar, Kuveyt ve Azerbaycan’dan yüzlerce yabancı müşteri ağırlanacak. Fuar süresince düzenlenecek B2B görüşme programlarıyla katılımcı firmaların müşterilerle hızlı ve etkili biçimde görüşmesi sağlanacak. Web sayfası üzerinden Avustralya’dan İtalya’ya, Çin’den ABD’ye kadar dünyanın her kıtasındaki toplam 94 ülkeden yabancı ziyaretçi başvuru kaydı alındı. Fuarı, yerli ve yabancı 100 bine yakın kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.