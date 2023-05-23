Mardin Artuklu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Aile Danışmanlığı Eğitim Programı düzenlenecek.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Aile Danışmanlığı Eğitim Programıyla “Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Tıp, Hemşirelik ve Çocuk Gelişimi” alanlarından lisans programı mezunları ile son sınıf öğrencilerinin Aile Danışma Merkezinde Aile Danışmanı unvanı ile çalışabilmeleri amaçlanıyor.

Eğitim programı 12 Haziran - 25 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Eğitim, teorik ve uygulamalı dersler olmak üzere toplam 500 saat sürecek.

Eğitim programına Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Tıp, Hemşirelik ve Çocuk Gelişimi” alanlarından lisans programı mezunları ile son sınıf öğrencileri başvuru yapabilecek.

Başvuru ve programla ilgili detaylı bilgi Mardin Artuklu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinden alınabilecek.