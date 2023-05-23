Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi bu yıl uzman doktor yetiştirmeye başlıyor.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde Tıp Fakültesinin kurulmasının ardından Mardin Devlet Hastanesi 3. Basamak Eğitim Araştırma Hastanesi statüsüne yükseltilerek Tıp Fakültesi ile ortak kullanım protokolü imzalanmıştı.

Tıp Fakültesi öğretim üyeleri bu süreçten sonra Mardin Eğitim ve araştırma Hastanesinde hizmet vermeye başlamasıyla, ağır vakaların tanısı ve tedavisini de kapsayacak şekilde Mardin’de verilen sağlık hizmetlerine yenileri eklendi.

Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tarafından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde verilen nitelikli sağlık hizmetlerinin yanı sıra sağlık alanında Mardin’de birçok ilk de yaşandı. Daha önce yapılamayan tıbbi işlemler, ameliyatlar ve medikal tedaviler bu süreçte yapılmaya başlandı.

Mardin’e Tıp öğrencisi almak üzere hazırlıklarını tamamlayan ve bu yıl öğrenci alacak olan Tıp Fakültesi Sağlık Bakanlığı kararıyla Mardin’de uzman doktor yetiştirmeye başlıyor.

Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından yapılan denetimler sonucunda Mardin Tıp Fakültesine üç branşta uzman doktor yetiştirme yetkisi verildi.

Bu kapsamda Acil Tıp, Anesteziyoloji ve Reanimasyon ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları anabilim dallarında ilk aşamada dörder araştırma görevlisi doktor Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göreve başlayacak. Tıpta Uzmanlık Sınavı sonucuna göre ataması yapılacak doktorlar hem Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık hizmeti verecek hem de uzmanlık eğitimini alacak.

Tıp Fakültelerinin hızlı bir şekilde kuruluş sürecini tamamlayıp öğrenci almaya hazır hale getirdiklerini belirten Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Sağlık Bakanlığı kararıyla uzman doktor yetiştirecek olmalarının da şehir adına sevindirici bir durum olduğunun altını çizdi. Acil Tıp, Anesteziyoloji ve Reanimasyon ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları anabilim dallarında Tıpta uzmanlık sınavını kazanarak eğitime başlayacak 12 doktor ile bu bölümlerde kesintisiz ve nitelikli sağlık hizmeti vermeye başlayacaklarını anlatan Özcoşar, kısa sürede farklı bölümlerin de eklenmesi ile tüm bölümlerde doktor sayısının hızla artması mümkün olacaktır dedi.

Kısa süre içinde uzman doktor yetiştirilmeye başlanacak olmasının büyük bir başarı olduğunu söyleyen Rektör Özcoşar, Tıp Fakültesi Dekanlığına ve Akademik Kadrosuna, İl Sağlık Müdürlüğüne, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yönetimine teşekkür etti.

Birlikte Kullanım Protokolü gereğince Mardin Tıp Fakültesine atanacak olan asistan doktorların uzmanlık eğitimleri Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde verilecek.