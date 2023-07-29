Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı geleceğin futbolcularına yönelik açtığı yaz futbol okulunda geleceğin futbolcuları yetişiyor.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Okulların kapanmasıyla birlikte Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı katkılarıyla Kamor Millet Bahçesi Spor Kompleksinde bulunan spor tesislerinde açılan yaz futbol okulu futbol antrenörü Faris Çalbay yönetiminde çalışmalarına devem ediyor. Yaz okulundaki futbol kursu hafta içi hafta sonu yapılan çalışmalarla günlük iki saatlik çalışmalarla yapılıyor. Minik futbolculara kondisyon ve taktiksel çalışmalar yanı sıra futbol kuraları ve kriterleri öğretiliyor.

Yaz okuluna katılan tüm çocuklara Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından malzeme dağıtıldı.

2 Yılda 2 farklı takımı şampiyon yapma başarısını gösteren futbol antrenörü Faris Çalbay yönetiminde devam eden Mardin Büyükşehir Belediyesi yaz futbol okulu yoğun ilgi görüyor. Yaz futbol okuluna, yaşları 6 ila 14 yaş arasından olan 100’e yakın çocuklara futbolun yanı sıra sağlıklı beslenmeyi, hijyeni, centilmenliği ve aynı zamanda disiplinli olmayı da öğretilen okulda çocukların kısa bir süre içinde futbol antrenörü Faris Çalbay ve arkadaşlarıyla kaynaşan minik futbolcuların hırsları gözlerden kaçınmıyor.

GELECEĞİN FUTBOLCULARINI YETİŞTİRİYORUM

2002 yılında Mardinspor ile profesyonel futbolculuk hayatına başlayan Faris Çalbay Mardinspor’da uzun yıllar oynadıktan sonra 14 yıl boyunca çeşitli takımlarda futbol oynadığını söyledi. Her zaman başarılı olmayı kendisine hedef seçtigini ifade eden Çalbay," Futbolu bıraktıktan sonra amatör liglerde teknik direktör olarak çeşitli takımlarda görev aldım. Son 2 yılda 2 farklı takımla şampiyonluk yaşadım. Şimdide Mardin Büyük şehir belediyesi bünyesinde geleceğin futbolcularını yetiştiriyorum"dedi.

Futbol sevilen spor dalı olduğunu vurgulayan Çalbay açıklamasına şöyle devam etti,"Tabiki çocuklarında çok ilgi gösterdiği bir spor. Aynı zamanda birlikte vakit geçirdikleri arkadaşlıklar kurdukları bir ortamdır. Burada geleceğin futbol yıldızlarını yetiştirmek için kolları sıvadık.

Kursa katılan 6-13 yaş aralığında 100’e yakın sporcumuz var. Çocuklarımıza futbolun yanında topluma faydalı bireyler olmaları için okul eğitimlerine, sağlıklarına, hijyene, beslenmelerine dikkat etmeleri konusunda uyarı ve tavsiyelerde bulunuyoruz. İnanıyorum ki burada centilmenliği öncelenmiş başarılı futbolcular çıkacaktır. Hırslı yetenekli çocuklarımız var. Yeteneklerine her gün bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Ülke futboluna katkı sunacak futbolcuların buradan çıkacağına inanıyorum. Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında düzenlenen yaz spor okullarına destek veren Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’a başta olmak üzere ayrıca Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sayın Murat Süzen’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi