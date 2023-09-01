AK Parti Mardin Milletvekili Dr. Muhammed Adak, Suriye'e yaşanan iç savaş nedeniyle güvenlik sebeplerinden dolayı durdurulan Mardin Lojistik Merkezinin açılması için girişimlere başladıklarının müjdesini verdi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Suriye'de yaşanan iç savaş sebebiyle kullanımı durdurulan demiryolu hattının tekrar işletmeye açılması için birtakım incelemeler yapmak üzere Türkiye’nin 25. Demiryolu lojistik merkezini ziyaret eden AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak, Ak Parti İl Başkanı Vahap Alma ve beraberindeki heyet burada çeşitli incelemelerde bulundu.

TCDD Mardin 663 Yol Bakım Şefi Abdulnasır Özlük ’ten çalışmalar hakkında bilgi alan Adak ve Alma, Mardin’de TCDD lojistik Merkezinin açılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduklarını ifade ettiler.

Konu ilgili açıklamalarda bulunan Mardin Milletvekili Dr. Muhammed Adak Mardin TCDD lojistik Merkezinin açılması için girişimlerde bulunduklarını belirterek, Demiryolu lojistik merkezinin 2.etap ihalesinin gerçekleştirilmesi ve Gaziantep ile Mardin arası durdurulan tren seferlerinin yeniden açılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdülkadir Uraloğlu ile görüşmeler yapılacağını ifade etti.

Suriye'de yaşanan savaş sebebiyle kullanımı durdurulan demiryolu hattının tekrar işletmeye açılması için Mardin Lojistik Merkezi'nde incelemelerde bulunduklarını belirten Milletvekili Dr. Muhammed Adak, Sanayici ve üreticilerimize büyük oranlarda katma değer sağlayacak olan Gaziantep Mardin Nusaybin Demiryolu hattının tekrar açılması, basta Türkiye olmak üzere Mardin’in ekonomisine katma değer kazandıracağını söyledi.

Mardin Demiryolu Lojistik Merkezinin durdurulan 2.etap ihalesinin gerçekleştirilmesi ve Mazıdağı Mardin 2.etap yeni demiryolu hattının hayata geçirilmesi Mardin için ihtiyaç olduğunu ifade eden Adak,” Gümrük işlemleri dahil olmak üzere tüm lojistik operasyonlarının yönetileceği bir lojistik merkezinin Mardin ve civar illerimiz için ülke ekonomisini canlandırılacaktır. Ayrıca katma değer, nitelikli istihdam ve güven ortamı oluşturacağını ve en kısa zamanda yetkililer ile tüm sektör paydaşlarıyla bu konunun derinlemesine paylaşılacaktır” dedi.

Mardin' in Türkiye ile Irak ve Suriye uluslararası ipek yolu güzergâhında bulunması demir yolunun yeniden faaliyete geçirilmesi önem arz ettiğini kaydeden Adak, açıklamalarına şöyle devam etti.” Mevcut ulaştırma koridorundaki kapasitenin yetersiz oluşu, Mersin ve İskenderun limanları ile Habur sinir kapısından Irak üzeri Basra körfezine uzanan demiryolu ve karayolu ulaştırma hatlarının ihracat yapan üretici sanayici ve lojistik firmaları için önemli koridordur. Söz konusu karayolu kapasitesinin artırılması, Suriye savaşı sebebiyle kullanımı durdurulan demiryolu hattının da tekrar işletmeye açılması için birtakım incelemeler yapmak için buradayız” ifadelerini kullandı.

Demiryolu Lojistik Merkezinin faaliyete geçmesi ile bölgenin kalkınması ve istihdamın artmasına vesile olacağını vurgulayan Adak,” Mardin de üretici ve sanayicilerinin özellikle ihracatlarını kolaylaştırmak ve ülke ekonomisine katkı sunmak üzere fizibilitesi yapılan ve 30.10.2012 yılında 1.etap ihalesi gerçekleştirildi. 2. Etabı Suriye savaşı sebebiyle aksayan bu projenin hayata geçirilmesini sağlamak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yakın bir çalışma içindeyiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu'nun verdiği her türlü destekten dolayı kendisine müteşekkiriz. Sayın bakanımız en kısa zamanda Mardinimize yapacağı ziyarette bu demiryolu lojistik merkezinin 2.etap ihalesinin gerçekleştirilmesi ve bilhassa Gaziantep ile Mardin arası durdurulan tren seferlerinin en kısa zamanda tekrar açılması için görüşme yapacağız”.

TREN SEFERLERİ BAŞLAYACAK

Gaziantep- Mardin Demiryolu Hattı 17 Eylül 2014 Tarihinden beri güvenlik gerekçesiyle tren trafiğine kapatıldığına dikkat çeken Adak, şunları aktardı.” Mardin - Gaziantep arasındaki sınır duvarımız tamamıyla bitmiştir. Hattımızın Akçakale- Mardin arasındaki kısmında tren trafiğine engel teşkil edecek önemli bir şey bulunmamaktadır. Akçakale - Karkamış arasındaki kısmın kontrolü yapılarak 4-5 ay sürebilecek bakım ve tamirat sonucunda Demiryolu hattımız tren trafiğine açılabilir. Söz konusu lojistik merkezi ile Türkiye lojistik sektörüne 1,5 milyon ton taşıma kapasitesi sağlanacak, ülkemize 404 Bin m2 lojistik alan kazandırılacaktır. Mardin ve çevresinde bulunan fabrika ve sanayi bölgelerine hitap edebilecek özellikte, aynı zamanda başta Suriye ve Irak'a olmak üzere ithalat ve ihracat taşımaları için Mardin (GAP) Lojistik Merkezinin fizibilitesi yapılmış ve 2011 yılında yatırım programına alınarak kurulmasına başlanmıştı. Mardin Lojistik Merkezi; Türkiye'nin Suriye, Irak bağlantısını sağlayan, Ortadoğu ve Arabistan Yarımadasına açılan kapısı olacaktır. Lojistik merkezden başta konteyner olmak üzere, seramik, izolasyon malzemesi, demir çelik ürünleri, askeri, inşaat malzemesi vb. taşıması yapılacaktır. Bu işyerlerinde 265 bin ton olan yük taşıması 1,5 milyon tona çıkarılacaktır. İlimizde istihdama katkı sağlayacak olan lojistik merkezinin bir an önce hayata geçirmek istiyoruz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Ak Parti İl Başkanı Vahap Alma ise, Ortadoğu pazarına açılacak olan Mardin Losistik Merkezinin faaliyete geçmesi ve Demiryolu lojistik merkezinin 2.etap ihalesinin gerçekleştirilmesi ve Gaziantep ile Mardin arası durdurulan tren seferlerinin yeniden açılması için Ak Parti olarak elimizden gelen her türlü desteği sağlayacaklarının sözünü verdi.