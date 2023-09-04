AK Parti Mardin Milletvekili Dr. Muhammed Adak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Mardin’de yapmış olduğu ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulundu.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Mardin’e yapmış olduğu ziyareti değerlendiren Ak Parti Mardin Milletvekili Dr. Muhammed Adak, Sağlık bakanımız Mardin’de yapımı devam eden projelerin hızlandırılması ve yeni hizmetlerin hayata geçirilmesi talimatlarını verdiğini belirterek, bunların hayata geçirilmesi ile birlikte Mardin bölgenin sağlık üssü olma yolunda önemli adımların atılacağını söyledi.

KALP AMELİYATLARI YAPILACAK

Mardin'de devam eden şehir hastanesi inşaatı ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ziyareti esnasında Sayın Bakanımız Mardin için önemli müjdeler verdiğini ifade eden Adak,” Özellikle Bakanımız bir hafta içinde Mardin’de kalb ameliyatları yapılması için talimat verdi. İnşallah bir hafta içinde ilimizde kalb ameliyatların yapılmaya başlanacak. Artık vatandaşlarımızın bu tür ameliyatlar için başka illere mümkün olduğu kadar gitmemesi yönünde çabalar gösterilecek. Başta inşaatı devam eden hastanelerimizin faaliyete geçirilmesi yanı sıra doktor ve Uzman doktor sıkıntısı giderilmesi ile birlikte inşallah Mardin bölgenin sağlık üssü olacaktır” dedi.

Mardin’de sağlık alanında önemli yatırımların devam ettiğini kaydeden Adak, açıklamalarına şöyle devam etti: "Mardin'de 50 yataklı Mardin Şehir Hastanesi,300 yataklı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Binası, 110 yataklı Kızıltepe Devlet Hastanesi Ek Bina, 30 ünite Nusaybin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi,20 Ünite Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatları hızla devam ediyor. Özellikle Mardin’deki sağlık yatırımlarının en büyüğü olan 750 yataklı şehir hastanesinin yapımı tamamlandığında 195 bin metrekare kapalı alana sahip olacak hastanede 260 poliklinik odası, 29 ameliyathane masası bulunacak.

İnşallah 2025 yılında hizmete girecek. Ve bölge illerine hizmet edecektir. Bunların bir önce hızlandırılması ve bitirilmesi için Sayın bakanımız gereken talimatları verdi. Gerek ülkemizde sağlık alanında yapmış olduğu devrim niteliğindeki hizmetleri gerekse Corona zamanında olağanüstü performans göstererek, ülkemiz ve halkımızı corona belasından en az hasarla atlatılmasında öncülük etmiştir. Kendisine ülkemize ve Mardin’e yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Mardin halkı adına teşekkür ediyorum” Şeklinde açıklamalarda bulundu.