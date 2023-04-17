Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Kırklar Kilisesini ziyaret ederek Süryani vatandaşların Paskalya Bayramı’nı kutladı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Vali Mahmut Demirtaş, Hazreti İsa'nın dirilişini simgeleyen Paskalya Bayramı münasebetiyle tarihi Kırklar Kilisesi'ni ziyaret ederek Süryani vatandaşların bayramını kutladı.

Vali Demirtaş, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz ile Süryani cemaati tarafından karşılandı.

Vali Demirtaş, karşılamanın ardından kilise kabul salonuna geçerek Süryani vatandaşların bayramlarını kutlayarak bir süre sohbet etti.

Vali Demirtaş, burada yaptığı konuşmada, Mardin'de farklı dinlere mensup vatandaşların yıllardır huzur ve barış içerisinde bir arada yaşadığını vurguladı.

Birlik ve beraberliğinin devam etmesinin çok önemli olduğunu söyleyen Vali Demirtaş, “Geçmiş yıllarda aynı şekilde buraya geldik, bayramlaştık. Kurban ve Ramazan bayramlarında Hıristiyan kardeşlerimizi de aramızda görmekten hep mutlu olmuşuzdur. Yıllardan beri ülkemizde bayramlar kardeşçe yaşanmakta. 3 dinin bayramlaşmaları, bayramları 1 hafta içinde tamamlanmış olacak. Çok enteresan oldu, pek yaşanmış bir durum değil. Perşembe günü ramazan bittikten sonra, cuma günü Ramazan Bayramı'nı hep birlikte kutlayacağız. Önemli olan huzur, birlik ve beraberlik içinde; ülkenin daha büyümesi, kalkınması ve gelişmesi için gayret göstermemiz. Ülkenin birlik ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyoruz. Etrafımızda savaş varken ülkemizde huzur içerisinde yaşamanı mutluluğunu yaşıyoruz. Bunun devam etmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremler ve ardından yaşanan sel felaketi nedeniyle ramazan ayına buruk başladıklarını anımsatan Demirtaş, 11 ili etkileyen depremler ve sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa dileyerek, bir daha böyle afetlerin ve felaketlerin yaşanmaması temennisinde bulundu.

Bütün bayramları birlik ve beraberlik içinde kutlandığını dile getiren Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen de Vali Demirtaş’a ve beraberindeki ziyaretleri için teşekkür etti.

Konuşmalardan sonra Vali Demirtaş, Metropolit Saliba Özmen ile yumurta tokuşturdu.

Programda, Vali Demirtaş’ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, bazı STK ve siyasi temsilcileri hazır bulundu.