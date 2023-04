AK Parti Mardin Milletvekili adayı Muhammed Adak, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimleri ile milletvekili seçimleri için Mardin'in farklı noktalarında vatandaşlarla bir araya geliyor.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Ensar Mahallesinde düzenlenen Halk buluşması programına katılan Ak Parti Adak, vatandaşlar tarafından Türk bayrakları eşliğinde büyük bir coşku ile karşılandı.

Halk Buluşması programına Ak Parti Mardin Milletvekili Adayları M. Akif Nuhoğlu, Mehmet Samsa, 22 Dönem Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir ve Artuklu İlçe Başkanı Serdal Bağış’ın eşlik etti.

Burada vatandaşlara seslenen Ak Parti Mardin 2.ci sıra adayı Dr. Muhammed Adak, Şu an şunu idrak ettiğimi anladım ki Mardin Vefalı bir şehirdir. Mardin Halkı Vefalıdır. Kadirşinastır. İyiliği üretiyor kötülüğü buğzediyor. İnşallah bizler sizlere daha hizmetler yapmak nasıp eder” dedi.

Konuşmasında Mardin halkı kendisine büyük ilgi gösterdiğine dikkat çeken Adak, Mardin’in gerek turizmde gerekse sanayi ve tarımda bölgenin ekonominin lokomotifi olacak kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mardin’e önem verdiğini ifade eden Adak,” Sizler gerçekten vefalı insanlarsınız. 15 gündür sahada siyasi olarak dolaşıyorum. Daha önce ilçe başkanımızın ifade ettiği gibi her ay burada sizinle bir araya geleceğiz. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın talebi üzerine sizlere hizmet etmek için sizlerin aranıza geldim. Allah bizi mahcup etmesin. Size en iyi hizmeti yapmak için mücadele vereceğime söz veriyorum. Ziyaretlerde şunu fark ettim rahmetli babamla her zaman seçimlerde Mardin’e gelirdik. Şu an şunu idrak ettiğimi anladım. Mardin Vefalı bir şehirdir. Mardin Halkı Vefalıdır. Kadirşinastır. İyiliği üretiyor kötülüğü buğzediyor. İnşallah bizler sizlere daha hizmetler yapmak nasıp eder. Babama aldığım Fatihaların onda birini alırsa şükrederim” ifadelerini kullandı.

Mardin'de üretim sanayisinin güçlendirilip, şehrin üretim sanayisi ile öne çıkması, tarım üretiminde daha fazla üretim ve daha çok istihdam oluşturmak için proje odaklı çalışacağını söyleyen Adak, şunları söyledi.” Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyetlerini sürdüren üretim tesisleri ve fabrika sahibi Sanayicileri ziyaret ettik. Mardin'in Sanayileşmede önü açık, geleceği parlak bir şehirdir. Mardin'deki Organize Sanayi Bölgeleri'nin sayısı artırılması üretim sanayisindeki işletme sayılarının da artmasıyla istihdam kapılarının da hızla artacağını inanıyorum. Mardin, bir tarım şehri, Mardin bir turizm şehri ve Mardin tarımsal üretimin sanayiye başarılı bir şekilde dönüştüğü potansiyeli güçlü bir şehir. Bu şehrin güçlü potansiyelini harekete geçireceğiz.

Tarımda, turizmde ve üretim sanayide daha çok işletme, daha fazla istihdam için akademik çevrelerin araştırmalarındaki veriler ve bilimsel verilerin ışığında şehrimizdeki ekonomik ve sosyal yaşamın konforunu arttıracak çalışmaların içerisinde olacağız. Bunu şehrin dinamikleriyle sık sık bir araya gelerek gerçekleştirecek ve Mardinimizin kalkınma hızını arttıracağız. İnşallah 14 Mayıs sonrası Mardin'imizin, Bölgemizin ve Ülkemizin önü daha da açılacak ve Türkiye Yüzyılı vizyonu'nunda yeni bir Mardin vizyonu hedefi doğrultusunda emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz”. Şeklinde önemli açıklamalarda bulundu.

Halk buluşmasına katılan Ak Parti Mardin Milletvekili Adayları M. Akif Nuhoglu, Mehmet Samsa, 22 Dönem Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir ve Artuklu İlçe Başkanı Serdal Bağış birer konuşma yaparak vatandaşlardan destek istedi.