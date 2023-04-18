Mardin’in Yeşilli İlçesinde Ramazan etkinlikleri kapsamında Gençlik Merkezi Anfi Tiyatro alanında ilahi konser veren Grup Tillo, Yeşilli halkını mest etti.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Yeşilli Belediyesi, ramazan ayının manevi iklimini ilçe halkına yaşatmak için “Kiraz Şehri Yeşilli’de Ramazan Bir Başka Güzel” Kadir Gecesi özel programı düzenledi.

Merkezi Amfi Tiyatro alanında icraa edilen ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde Grup Tillo, etkinlik alanında enfes bir konser verdi. Konseri, binlerce vatandaşla birlikte Belediye Başkanı Hayrettin Demir, Kaymakam İsmail Güney, Ak Parti Mardin Milletvekili adayları Dr. Muhammed Adak, M.Akif Nuhoğlu, ilçe protokolü, depremzede aileler ve Yeşilli halkı büyük ilgi gösterdiği gecede birbirinden güzel ilahiler seslendiren Grup Tillo, büyük beğeniyle izlendi.

Teravih namazının akabinde gençlik parkına akın eden yüzlerce kişi, Grup Tillo’nun ilahilerine eşlik etti. Özellikle bayanların ve çocukların büyük ilgi gösterdiği ilahi konseri, gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Okuduğu Türkçe, Kürtçe ve Arapça parçalarla ilahi severleri büyüledi. Ekipteki defçilerin sergiledikleri olağanüstü performansı pür dikkat izleyenler ise, zaman zaman cep telefonlarıyla görüntü almaya çalıştılar. Yaklaşık 2 saat süren programda, bir birinden güzel ilahiler seslendiren Gurup Tillo’yu keyifle izleyen Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, program sonunda sahneye çıkarak yaptığı konuşmada; “Ramazan ayında manevi iklimine ve ruhuna uygun bir program düzenlediklerini ifade etti.

İdrak ettiğimiz mübarek Kadir Gecesi'nde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Demir,” Aramızda çok kıymetli depremzede ailelerimiz var. Onlara ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Onlar bizim kardeşlerimizdir. Büyük acılar yaşadılar. Acilarini hafifletmek yanlarında olduğumuzu belirtmek isterim. Gurup Tillo bu yıl yine böylesine güzel bir akşamda değerli hemşerilerimize doyumsuz bir ilahi ziyafeti sundular. Güzel bir performans sergilediler. Hareketli parçalarla keyifli bir Ramazan akşamı yaşattılar. Geceye katılan herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca herkesin Ramazan’ı Şerif’ini şimdiden tebrik ediyorum” diye konuştu

Geceye katılan AK Parti Milletvekili adayları Dr. Muhammed Adak ve Mehmet Akif Nuhoğlu programda birer konuşma yaparak, vatandaşların mübarek Kadir gecesini tebrik ettiler.

Daha sonra Gurup Tillo'nun okuduğu birbirinden güzel ilahi, kasideler ve mevlidi Şerif ardından semazenlerin gösterimi ile program sona erdi.