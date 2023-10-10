Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun’un müjdesini verdiği Abonman Kart başvuruları başladı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mardin’de ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak ‘’Üniversite Öğrenim Yardımı’’, Mardin Büyükşehir Belediyesi ulaşım araçlarında geçerli olacak Abonman Kart uygulanması ve Artuklu Üniversitesinde okuyan öğrencilere yemek katkı payları olmak üzere 3 müjdeyi açıklamıştı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım aracından faydalanmak isteyen ilkokul, ortaokul ve yükseköğrenim öğrencileri Abonman Kart’a başvurabilecek. Mardin Kart sahibi olan öğrenciler 60 biniş 120 lira karşılığında Abonman Kart’a başvuru yapabilecek. Başvurular 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında bulunan Mardin Kent Kart Merkezinde yapılacak.