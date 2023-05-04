Mardin Artuklu Spor Salonu'nda düzenlenen Voleybol Yıldızlar Türkiye Yarı Finalinde Adana ve Mersin takımları depremde hayatını kaybeden Kıbrıslı sporcuları unutmadı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Voleybol Yıldızlar Türkiye Yarı Finali Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 3-6 Mayıs 2023 tarihlerinde Artuklu Spor Salonu'nda organize edildi.

11 ilden,10 takımın katıldığı müsabakalarda Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 6 şubat depreminde Adıyaman ilinde hayatını kaybeden Kıbrıs Voleybol Kız Takımı anısına salona "KIBRIS BURADA" görseli asarak sporcuları unutmadı.

Müsabakalarda 2022 Yılı Türkiye Birincisi Mersin Takımı 6 şubat depreminde Adıyaman'da hayatını kaybeden Kıbrıslı sporcuların isimlerinin yer aldığı tişörtler ile seremoniye çıkarken, Adana takımı ise Kıbrıslı sporcuların fotoğraflarının yer aldığı forma ile müsabakalara katıldı.

Bu anlamlı ve duygusal anlar karşısında müsabakaları izleyen sporseverler gözyaşlarını tutamadı. Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik de Adana ve Mersin takımlarını bu güzel ve anlamlı davranışlarından dolayı tebrik etti.

Birlik yaptığı açıklamada; "Mardin'de yine güzel bir organizasyona şahitlik ediyoruz. İlimiz spor şehri olma yolunda durmadan ilerliyor. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Voleybol Yıldızlar Türkiye Yarı Finali renkli görüntülere ve çekişmeli maçlara sahne oldu. Hepimizi etkileyen olay ise Adana ve Mersin takımlarımızın anlamlı davranışı. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ve sporcularımızın vefat eden Kıbrıslı sporcuları unutmayarak anması bizlere duygusal anlar yaşattı. Tabi bu güzel davranışlar sporun doğasında var. Ben bütün sporcu kardeşlerimi tebrik ediyorum" diye konuştu.