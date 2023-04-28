Mardin Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çocuk Şenliği etkinlikleri düzenledi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kentteki çocukların geleneksel tiyatro örnekleri ile buluşturarak hoş ve güzel dakikalar geçirmeleri için bir dizi etkinlik düzenledi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının ev sahipliğinde 25 Nisan Artuklu ilçesinde AKM’de, Kızıltepe ilçesinden ise Kızıltepe Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlendi.

26 Nisan günü Nusaybin ilçesin Mitanni Kültür Merkezi konferans salonunda Midyat ilçesinde ise Kültür ve Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen ‘‘Çocuk Şenliği’’ etkinliklerinde TRT Çocuk ’tan Hüseyin Koncagül ve ekibi gerçekleştirdi. Etkinliklerde, çocuk şarkıları, jonglör, Nasreddin Hoca, Hacivat-Karagöz, illüzyon gösterisi, Kukla Haydar, balon şovmen sahne aldı. Etkinliklere yaklaşık 5000 bin öğrenci ve veli katılım sağlayarak gönüllerince eğlendi.