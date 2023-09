AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç programları kapsamında Derik İlçesi’nde bazı ziyaret ve toplantılar gerçekleştirdi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

AK Parti Mardin Derik İlçe Başkanlığında teşkilatlarla bir araya gelen Milletvekili Faruk Kılıç, teşkilat mensuplarıyla hasbihal ederek ilçenin olası bazı sıkıntılarını ve önerileri dinleyerek istiarelerde bulundu. Yapılan toplantının ardından İlçe Başkanı Süleyman Karhan ve teşkilat üyeleriyle birlikte Derik Kaymakamı Evren Çakır ile bir araya geldiler. Burada yapımı devam eden çalışmalar ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Daha sonra heyet programın devamında Mart ayında hizmete girerek 15o kişiden fazla insana istihdam olanağı sağlayan Poskıran Tekstil Atölyesi’ni ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Derik İlçesi’nde birçok alanda hizmetlerin devam ettiğini belirten Faruk Kılıç, “Bunun en güzel örneklerinden biri de bin metrekare alana kurulu olan atölyeleri, robotik kodlama odaları, derslikler, konferans salonu, sportif faaliyetler ve sosyal çalışma alanlarıyla Derik gençliğinin kalbi konumunda olan gençlik merkezidir. Derik İlçemizde en kısa zamanda hizmete girecek olan doğalgaz ile ilgilide çalışmalar ivedilikle devam etmektedir. İlçemiz ilk etapta bu kış ayında kısmi olarak ta olsa doğalgaza kavuşacaktır.”

DEĞERLİ MUHTARLARIMIZLA BİR ARAYA GELDİK

Kılıç, “Geçen yıl ilçede yaşanan elim trafik kaza sonucu ilgili makamlardan talep ettiğimiz Mazıdağı- Derik istikameti üzerinde yapımı tamamlanan kaçış rampası çalışmalarını inceleyerek ilgililerden gerekli bilgileri aldık. İlçemize hayırlı olmasını diliyor, bir daha böyle acıların yaşanmamasını da yüce Allah’tan diliyorum. Toplantı ve ziyaretlerimiz kapsamında mahallelerimizin yapı taşları olan değerli muhtarlarımızla da bir araya geldik. Her fırsatta kendileriyle bir araya geldiğimiz muhtarlarımızla mahallelerinin sorunlarına ilişkin konuları istişare ettik. İnşallah Derik ilçemizin her bir mahallesinin sorununu çözmek için elimizden geleni yapacağız. Duyarlılıklarından dolayı muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Daha sonra ilçemizin güzide esnafıyla da bir araya gelerek ziyaretlerimizi tamamladık. AK Parti olarak bizler her zaman vatandaşımızın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Kapımızda telefonumuzda kendilerine her zaman açık olacaktır.”