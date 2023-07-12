Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan ve bu yıl Mardin’de 4 kategoride 70 ilden 7 bin sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonasında heyecan sürüyor.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliğinin (WAKO) desteğiyle Türkiye Kick Boks Federasyonunca yeni Artuklu Spor Salonu’nda Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler kategorilerinde düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonasında heyecan ve adrenalin 7’nci gününde devam ediyor.

Kıyasıya süren müsabakalar sonunda başarı elde ederek milli takıma girmeye hak kazanan sporcular, ülkemizi Avrupa ve Dünya Şampiyonası’nda temsil edecek.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada, Mardin’in son yıllarda büyük spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmasıyla sporda ön plana çıkan bir şehir konumuna geldiğini söyledi

Spor organizasyonlarının kentin tanıtımına büyük katkı sunduğunu belirten Vali Demirtaş, “Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle güzide şehrimiz son yıllarda sporun coşkusunu kıyasıya yaşıyor. Ev sahipliğini yaptığımız uluslararası spor organizasyonlarıyla bir spor şehri olduğumuzu gösterirken aynı zamanda ağırladığımız sporcu ve antrenörlerde kadim şehrimizi gezerek tanıtımına katkı sunuyorlar. Her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.