Marmara Gürcü Dernekleri Federasyonu (MARGÜDEF) Başkanı Ömer Faruk Demirtaş ve İnegöl Kafkas Folklor Kültür Derneği Başkanı Mennan Portakal, MYM Türkmen Boyları Federasyonu Başkanı İsmail Kösen ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Dernek lokalinde gerçekleşen ziyaretin ardından bir açıklama yapan MYM Türkmen Boyları Federasyonu Başkanı İsmail Kösen, “Marmara Gürcü Dernekleri Federasyonu ve İnegöl Kafkas Folklor Kültür Derneği başkanlarımızı federasyon başkanlık binamızda ağırladık. Camialarımıza verilmesi gereken büyük aile resmini verelim dedik. Netice de 150 yıldır birlikte yaşıyoruz. Birbirimizden gelin alıp, gelin veriyoruz, akraba olduk, evimizi paylaştık, dedelerimizin kılıçla aldığı toprakları paylaşıyoruz. Bu sebeple büyük aile olduğumuzu biliyor, gereğini yapıyoruz. Ziyaret ve ortak fikirlerinden dolayı bizlerde Mennan Portakal ve Ömer Faruk Demirtaş başkanlarımıza böyle güzel tablonun oluşması için verdikleri desteklerden dolayı da teşekkür ediyoruz. Gündem olarak; Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde aday adaylarımızın mensubu oldukları partiler tarafından teveccüh gösterilerek seçilecek sıralardan aday olmaları neticesinde camialarımızın birlikte hareket edeceği yönünde ortak karar alarak seçimlerin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diledik” dedi.