Mobiliyum ile Mobilimo arasında polemik konusu olan marka tartışmasına, Yargıtay Üst Kurulu son noktayı koymuştu. Bu karar sonrası polis eşliğinde Mobilimo’nun tabela indirme işlemi başladı.

İnegöl’ün ilk mobilya AVM’si olan Mobiliyum AVM’nin hemen karşı kısmında yapılmaya başlanan ve ismi, logosu Mobiliyum’a benzeyen Mobilimo AVM’ye Yargıtay’dan üzücü haber gelmişti.

Marka, isim ve logo renklerinden dolayı tüketicilerin yanılabileceği gerekçesi ile açılan dava sonrası Yargıtay Üst Kurulu Mobiliyum’u haklı bularak Mobilimo’nun marka hakkını iptal etmişti.

MOBİLİMO’NUN TABELALARI İNDİRİLDİ

Mobiliyum ve Mobilimo arasında gerçekleşen marka tartışmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Bugün öğlen saatlerinde avukat ve polis eşliğinde Mobilimo AVM’nin tabelaları indirilmeye başlandı.

NE OLMUŞTU?

Mobiliyum Yönetim Kurulu Başkanı Talha Timur Han sosyal medya hesabından Yargıtay Üst Kurulu’nun kararını paylaşarak “Mobiliyum AVM üyelerinin ortaya koyduğu maddi ve manevi emeklerin karşılığında, İnegöl’e getireceği müşterilerden ben nasıl pay alırım üzerine kurulmuş. isim, logo ve tabela renk benzerliği ile yola çıkılmış bir *emek hırsızlığı zihniyetinin (Mobilimo AVM); 3 yıldır hukuk nezdinde bıkmadan, usanmadan ve yılmadan vermiş olduğumuz mücadelemiz neticesinde T.C. Yargıtay Hukuk Kurulu’nun almış olduğu kararla bugün nasıl çökmüş olduğuna şahit olduk.” İfadelerini kullanmıştı.

Talha Timur Han’ın açıklamalarına karşılık Mobilimo Mobilya Avm Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Yılmaz ise yaptığı açıklamada iddiaları reddederek açılan davalarda kendilerinin davaları kazandığını öne sürerek “Sosyal medyada yapılan paylaşımlar itibar zedelemesi, karalama kampanyası olup, tüm haklarımız yargı önünde aranacaktır.” İfadelerini kullanmıştı.