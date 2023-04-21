Bilecik Pazaryeri ilçesinde marketlerin etiket oyunu Bayram arifesinde de devam etti.Sedat CEYLAN / Pazaryeri Gündem

BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde zincir marketlerin etiket oyununa bir yenisi daha eklenirken marketlerde raf fiyatıyla kasa fiyatı arasındaki farklılık denetimlerin yetersiz olduğunu gösterdi.

Pazaryeri ilçesinde bayram arifesinde zincir marketlerin fiyat oyunlarına bir yenisi eklenirken, bir zincir marketin ürünün raf fiyatı 79,90 olarak yazılırken müşterilerinden kasada aynı ürüne 94.90 tahsil ettiler.

Aldığı üründeki fiyat farkını kasada fark eden market müşterisi S.C kasiyere durumu ilettiğinde kasiyerden marketin yazıcısının arızalı olduğunu ve etiketi değiştiremedikleri cevabını aldı.

Aldığı ürünleri geri iade eden müşteri yetkililerden denetimlerin arttırılmasını isteyerek bu tür etiket oyunlarıyla marketlerin müşterilerini kandırmamalarını istedi.