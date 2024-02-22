Kocaeli’nin Derince ilçesinde süpermarkette alışveriş yapan evli çiftin silahlı saldırıya uğradığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin Belfun Doğramacı’yı ateş ederek öldürdüğü anlar yer aldı.

Yenikent Mahallesi’ndeki bir süpermarkette 22 Şubat 2022’de alışveriş yapan evli çift, Mustafa Ş.’nin silahlı saldırısına uğramış, Belfun Doğramacı (44) kalbinden, eşi Sevda Doğramacı (39) ise kolundan vurulmuştu. Yaralılardan Belfun Doğramacı hayatını kaybetmiş, şüpheli Mustafa Ş. tutuklanmıştı. Öldürülen Belfun Doğramacı ile Mustafa Ş’nin komşu oldukları, 2019 yılında Mustafa Ş’nin oğlu Batuhan’ın (18) Belfun Doğramacı’nın kullandığı otomobilin kaza yapması neticesinde hayatını kaybettiği ve ikili arasında bu sebeple husumet başladığı ortaya çıkmıştı. 20 Şubat’ta Mustafa Ş.’nin Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Belfun Doğramacı’ya yönelik işlediği "kasten öldürme" suçundan müebbet, Sevda Doğramacı’ya yönelik işlediği "öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Ayrıca sanığın "silah bulundurma suçundan" da 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istenmişti.

Olay anı kamerada

Olaya ilişkin güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde Belfun ve eşi Sevda Doğramacı’nın markete girdiği, hemen arkasından sanık Mustafa Ş. ile eşinin markete girdiği görülüyor. Sanık Mustafa Ş’nin silahını çıkararak Belfun Doğramacı’ya yönelttiği, tabancanın kabzası ile önce kafasına vurduğu, daha sonra ateş ettiği anlar yer alıyor. Ayrıca görüntülerde, eşinin Mustafa Ş’ye engel olmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı, olaydan sonra da sanığın marketten uzaklaştığı görülüyor.