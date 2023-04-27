Balıkesir Marmara Adası ilçesinde Balıkesir Valiliği’nin katkılarıyla restore edilen ve Marmara İlçe Halk Kütüphanesi olarak hizmet verecek olan tarihi bina ve Saraylar Mahallesi’nde Hayırsever İşadamı Ahmet Remzi Dinçer’in adını taşıyan kütüphane ve terminalin açılışları Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan’ın katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Marmara İlçe Halk Kütüphanesi ve Saraylar Kütüphanesi Kültür ve Turizm Bakan Yrd. Özgül Özkan Yavuz’un katılımlarıyla gerçekleşti.

Marmara İlçe Halk Kütüphanesi olarak açılışı yapılan tarihi bina, geçtiğimiz yıllarda Balıkesir Valiliğinin katkılarıyla restore edilerek Belediyeden 15 yıllığına Kütüphaneler Daire Başkanlığına tahsis edilmişti. Kısa bir süre önce hizmete sunulan kütüphanenin resmi açılışı Kültür ve Turizm Bakan Yrd. Özgül Özkan Yavuz’un katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Saraylar’da açılışı gerçekleştirilen kütüphane binası ise Saraylar’ın yetiştirmiş olduğu isimlerden Ahmet Remzi Dinçer’in hayrı ile gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan yapı “Ahmet Remzi Dinçer Terminali ve Kütüphanesi” olarak Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan tarafından hizmete açıldı.

Açılışta konuşan Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy “İlçemizde yaptığımız çalışmalardan övgüyle bahsederek bizleri onurlandıran Bakanımıza açılışlarımızı gerçekleştirdiği için şükranlarımı sunuyorum. Her zaman desteğini gösteren Bakanımız Adalarımız için planladığımız etkinlikler için de tam destek vereceğinin sözünü verdi. İlçe Belediye Başkanı olarak bugün burada Bakanımız ile birlikte bu açılışları yaparak ve bu güzel eserleri Adamıza kazandırarak kıymetli Adalar halkının güvenini boşa çıkarmamış olmamın haklı gururunu yaşıyorum. Daha nice eserleri İlçemize kazandıracağız. Başta Bakanımız Özgül Özkan Yavuz’a, Kütüphaneler Daire Başkanımız Ahmet Aldemir’e, her zaman yanımızda olan Kaymakamımız Murat Çiçek’e, açılışlarda hazır bulunan il ve ilçe protokolümüze, çalışma arkadaşlarıma ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.