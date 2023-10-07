Marmara Belediyeler Birliğinin düzenlediği gıda konulu MARUF23 toplantısında konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “İstanbul’da yaşayan hemşehrilerimiz daha ucuz, sağlıklı ve taze ürünler yiyebilsin diye çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Marmara Belediyeler Birliği tarafından uluslararası düzeyde gerçekleştirilen MARUF23 toplantısına katıldı. Türkiye'nin ilk ulusal kent forumu olma özelliği taşıyan toplantıda, gıda ürünlerinde üretimden tüketime kadar geçen tüm süreçlerin konuşulduğu “Toprak, Tezgâh ve Tabak: Gıdanın Kente Yolculuğu” başlıklı bir oturum gerçekleştirildi. İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıda ayrıca yeni üretim yöntemleri, sürdürülebilir tedarikler ve gelecekteki tüketim alışkanlıklarıyla ilgili konular da tartışıldı.

YILMAZ: “İSTANBUL’UN BİR TARIM KENTİ OLABİLECEĞİNİN FARKINDA DEĞİLLER”

MARUF23 toplantısında konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Biz, İstanbul'un hemen yanı başında yer alan bir ilçeyiz. Çok geniş tarımsal arazileriyle bütün İstanbul’u besleyebilecek, tarım ve hayvancılık üssü olabilecek bir potansiyele sahipken, maalesef bugün İstanbul’un gıda tedarik zincirlerindeki payımız arzu ettiğimiz seviyelerde değiliz. Şu an konuşmamız gereken konu toprak, tezgâh ve tabak. Yani toprak tarımsal üretimin yapıldığı yer. Tezgâhtan pazarlamayı anlamalıyız. Tabaktan da nihai tüketicinin önlerine gelen gıdayı anlamalıyız. Arzı imkânsız olan toprak maalesef yapılaşmayla, sanayileşmeyle ve konut yapımlarıyla her geçen gün daha da azalıyor. İstanbul’da yaşayan hemşehrilerimizin yüzlerce kilometre öteden getirilen domatesi, marulu, salatalığı, eti ve sütü tüketmemeleri gerekiyor. Hemen yanı başında taze, hijyenik, doğal ve daha ucuz gıdaya erişebilmeleri gerektiğini ifade ediyoruz. 20 milyon nüfusu olan İstanbul’da çok verimli topraklar var. Büyükçekmece, Silivri, Çatalca, Şile ve Arnavutköy var. Çoğu insan İstanbul’un bir tarım kenti olabileceğinin farkında değil. İstanbul’da yapılan tarım ve hayvancılık üretimi ülkemiz için çok önemli. Tüm Türkiye’deki kanola üretiminde İstanbul 5. sırada yer alıyor. Yine İstanbul; ayçiçek üretiminde 81 ilde 12. sırada, lahana ve bezelye üretiminde 6. sırada, fındık üretiminde ise 12. sırada yer alıyor. 750 kilometre öteden, Antalya'dan sabah kahvaltımıza domates geliyor" dedi.