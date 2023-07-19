Türkiye'de işe alım beklentilerinin en güçlü olduğu ikinci bölge Marmara Bölgesi oldu.İSTANBUL (İGFA) - ManpowerGroup'un İstihdama Genel Bakış Araştırması'na göre, Net İstihdam Görünümü (NEO) yüzde 25 puan artan Türkiye'de işverenler Temmuz - Eylül 2023 döneminde güçlü bir işe alım ortamı bekliyor.

İç Marmara Bölgesi ise 24 NEO puanı ile işverenlerin iş alım beklentilerinin en güçlü olduğu ikinci bölge olduğu gözlendi.

ManpowerGroup, Temmuz - Eylül aylarını kapsayan 2023'ün üçüncü çeyreğinde işe alım beklentilerini ölçmek için 41 ülkede 38 bin 849 işverenle İstihdama Genel Bakış Anketi'ni yaptı.

Ankete göre Türkiye'nin 7 bölgesinden 6'sında işverenler Temmuz - Eylül 2023 döneminde çalışan sayılarında artış beklerken Marmara Bölgesi 24 NEO puanı ile işverenlerin iş alım beklentilerinin en güçlü olduğu ikinci bölge oldu.

Türkiye'deki en rekabetçi bölge ise 2023'ün ikinci çeyreğinden bu yana yüzde 2 puan, 2022'nin 3. çeyreğinden bu yana ise yüzde 7 puan artışla 27 NEO puana ulaşan Akdeniz Bölgesi oldu. Bölgelerin NEO puanları şu şekilde sıralandı: Akdeniz (27), Marmara (24), İç Anadolu (23), Karadeniz (22), Doğu Anadolu (9), Güneydoğu Anadolu (7) ve Ege (-1).



Türkiye'de genelinde de Temmuz - Eylül 2023 döneminde işverenler, yüzde 25 puanlık Net İstihdam Görünümü (NEO) ile güçlü bir işe alım ortamı bekliyor.

İş piyasasına yönelik beklentiler geçen çeyreğe kıyasla yüzde 2 puan, geçen yılın bu dönemine göre ise yüzde 4 puan arttı. Türkiye, istihdam görünümü açısından bölge ortalamasının 5 puan üzerindeki puanı ile listenin üst yarısında yer alıyor.

Araştırmaya göre küresel çapta ise mevsimsellikten arındırılmış Net İstihdam Görünümü (NEO) 28'e yükselirken işverenler 2023'ün 3. çeyreğinde çalışan seviyelerini geçen çeyreğe göre daha hızlı artırmayı planlıyor. Küresel görünüm geçen çeyrekten bu yana 5 puan artarken çoğu ülkede 2023'ün 2. çeyreğine kıyasla ılımlı artışlar oldu.

Ancak istihdam görünümü, devam eden ekonomik krizin baskısıyla geçen yılın bu dönemine göre hala yüzde 4 puan daha düşük.

Bu zorluklara rağmen, birçok işveren kuruluşlarının büyümeye devam ettiğini ve yeni yeteneklere olan talebin arttığını belirtiyor. Güney ve Orta Amerika bölgesi, önümüzdeki çeyrek için en düşük ve en yüksek istihdam beklentilerine sahip ülkeleri içeriyor.

Kosta Rika (43) 2023'ün üçüncü çeyreği için en yüksek istihdam görünümünün beklendiği ülke olurken Arjantin en düşük beklentiye sahip ülke oldu.