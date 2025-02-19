Bozbey, “Marmara Belediyeler Birliği olarak ‘Marmara Denizi İçin Birlikte’ programı kapsamında belediye başkanlarımız ve bilim insanlarıyla bir araya geldik. 50 yıllık birikimimizle belki de en büyük sınavımızı veriyoruz. Artık hepimizin net bir şekilde kabul etmesi gereken bir gerçek var: Marmara Denizi, geri dönülemez bir felakete sürükleniyor. Bu felaketi önlemek için ortak akıl ve bilimsel yöntemlerle kalıcı çözümler üretmek zorundayız. Marmara’nın çığlığını daha fazla duymazdan gelemeyiz,” ifadelerini kullandı.

Denizin kurtarılması için merkezi idare, yerel yönetimler, sanayi kuruluşları, akademik çevreler ve sivil toplum kuruluşlarının ortak hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Bozbey, “Marmara Hepimizin!” diyerek herkesi bu mücadelede daha duyarlı, aktif ve kararlı olmaya davet etti.

Başkan Bozbey, toplantıya katkılarından dolayı Prof. Dr. Mustafa Sarı ve Prof. Dr. Mehmet Çakmakcı’ya teşekkür etti.