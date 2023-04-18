Hizmet kalitesini sürekli artıran Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Genel Müdürlüğü, Marmarabirlik ile protokol imzaladı. Yapılan anlaşma çerçevesinde Türkiye’den umre ve hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek olan vatandaşlarımızın iaşelerinde kullanılmak üzere en kaliteli zeytinler Marmarabirlik tarafından verilecek.

2010 yılından bu yana Marmarabirlik’in birçok ilklere imza attığını ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Diyanet İşleri Başkanlığından zeytin üreticisine verilen destekle ilgili şunları söyledi: “2018 yılından bu yana Mehmetçiğimizin zeytin, zeytinyağı ve ezme ihtiyacı Marmarabirlik tarafından karşılanmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığımız ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde umre ve hac vazifesini yerine getirecek vatandaşlarımızın da zeytin ihtiyacını Marmarabirlik karşılayacaktır. Zeytin üreticisinin yanında olan Diyanet İşleri Başkanlığımıza 30 bin zeytin üreticisi ortağımız adına teşekkür ediyoruz. Hedefimiz Türk hacılarımızla birlikte dünyanın çeşitli ülkelerinden hac vazifesini eda etmek üzere Mekke’ye gelen bütün hacı adaylarını Marmarabirlik markası ve kalitesiyle tanıştırmaktır.”

Marmarabirlik’in ülkemizde kooperatifçiliğin örnek kuruluşlarından biri olduğunu belirten Hidamet Asa, “1954’ten bu yana zeytin ve zeytinyağı sektörünün lider kuruluşu olan Marmarabirlik, bir şahıs firması değildir, kooperatif markasıdır, üretici kuruluşudur. Hac ve umre görevini ifa etmek üzere Mekke ve Medine’ye giden vatandaşlarımız yapılan bu anlaşma ile Marmarabirlik kalitesi ile tanışacaklardır. Bundan sonraki hedefimiz Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan yüz binlerce öğrencimizi Marmarabirlik ürünleri ile buluşturmaktır” dedi.

Hidamet Asa, “Amacımız Marmarabirlik’in marka değeri ve bilinirliğini her geçen gün daha da artırmaktır. Gelecek nesillere daha güçlü bir kooperatif bırakmaktır” diyerek sözlerini tamamladı.