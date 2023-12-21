2023/2024 iş yılı ürün alım kampanyası devam eden Marmarabirlik’te ortaklara 22 Aralık tarihinde 4.dilim olarak 231 milyon lira ödeme yapılacak.

Marmarabirlik 22 Aralık 2023 Cuma günü (yarın) ortaklara, 2 Aralık- 15 Aralık tarihleri arasında teslim ettiği ürün bedellerinin yüzde 50’sinin karşılığı olarak 231 milyon lira ödeme yapacak. Ortaklar 4.dilim ödemelerini Ziraat Bankası ATM’lerinden alabilecekler. Bu ödeme ile birlikte ortaklara toplam 1 milyar 221 milyon lira ödeme gerçekleştirilmiş olacak. Marmarabirlik alımların başladığı 24 Ekim 2023 tarihinden bugüne kadar 2 milyar 777 milyon lira tutarında alım gerçekleştirdi.

Tavan fiyatın 45 lira, taban fiyatın da 125 lira olduğu 2023/2024 ürün alım kampanyasının sonuna doğru yaklaştıklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Sonuna yaklaştığımız ürün alım kampanya süresince üreticilerimiz sorunsuz bir şekilde ürünlerini kooperatiflerine teslim etmişlerdir. Tüm kooperatif bölgelerinde 18-20 dane zeytin alımları, ortalama yüzde 41oranındadır. 1 kilogram zeytin üretim maliyeti 30 liradır. Marmarabirlik’in almış olduğu ürün miktarı ve ödenecek tutarı mukayese ettiğimizde yağlık dahil ortalama alım fiyatımız 91,50 liradır. Zeytin üreticisi emeğinin ve alın terinin karşılığını almıştır. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi gelecekte en çok kazandıran tarım ürünü zeytin olacaktır.”

Ürün alımlarında olduğu gibi ürün satışlarının da Marmarabirlik açısından büyük önem arz ettiğini ifade eden Başkan Asa, “Şimdiden aldığımız ürünün satış kısmını değerlendirmeye başladık. 125 liraya alınan ürünün yüzde 25 firesi ile birlikte, alım maliyeti, nakliye, üretim, ambalaj, finansman ve pazarlama giderlerini de hesaba kattığımızda, 1 kilogram zeytinin Marmarabirlik’e maliyeti 223 lirayı bulmaktadır. Bu üründen kazanç elde etmelisiniz ki aldığınız ürünü yerine koyabilesiniz. Marmarabirlik Yönetim Kurulu, Genel Müdürlük makamı, çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla birlikte böyle zor yılı da sorunsuz bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum” diye konuştu.