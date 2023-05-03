Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin olası bir afette Marmara Bölgesi'ne hizmet sunması için projelendirdiği Gıda Üretim Tesisinde kaba inşaat tamamlandıKOCAELİ (İGFA) - Afete hazır bir şehir için çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Afet Mutfağında (Gıda Üretim Tesisi Projesi) çalışmalarını sürdürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin olası bir afette Marmara bölgesine hizmet sunması için Başiskele’de projelendirdiği Afet Mutfağında (Gıda Üretim Tesisi Projesi) çalışmalar devam ediyor. Kaba inşaatı tamamlanan Gıda Üretim Tesisinin sıva ve boya imalatı devam ediyor.

17 Ağustos 1999 Marmara depreminin ardından yaralarını saran ve olası afetlere hazır bir şehir için çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Afet Mutfağı olarak hizmet verecek Gıda Üretim Tesisi projesini hayata geçirdi. 19 Eylül’de temeli atılan Gıda Üretim Tesisi projesinde kaba inşaatı ve duvar imalatları tamamlandı.

SIVA VE BOYA İMALATI

Gıda üretim tesisinin sıva ve boya imalatı devam ediyor. Ayrıca ekipler binanın elektrik ve mekanik imalatlarını sürdürüyor. 420 günde tamamlanması planlanan Gıda Üretim Tesisinde 5 bin 300 metrekare kapalı alana sahip üretim tesisi planlanıyor. Proje içerisinde kuru ve soğuk depo alanları, gıda hazırlık, pişirme, paketleme ve sevkiyat bölümleri yer alacak.