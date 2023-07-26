Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği dev proje ses getirirken, büyük ilgi görüyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi kapsamında Türkiye’nin en büyük temizlik seferberliğine başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Marmara’ya hayat verecek bu dev projesi ile Türkiye’de ses getirdi.

Bu bağlamda Türkiye’nin en büyük çevre projesi olarak adlandırılan İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliğinin gerçekleştiği alanı Türkiye’nin farklı illerinden gelerek inceleyen akademisyenler, İzmit Körfezi’ni dev bir akvaryuma dönüştürmeyi amaçlayan projeye tam not veriyor.

Projeye, dip çamuru temizliğinin tüm Marmara’yı etkilemesi nedeniyle ulusal kanallar da büyük ilgi gösterip, Büyükşehir tarafından faaliyete geçirilen Türkiye’nin en büyük temizlik harekâtını ekranlarına taşıyor.

8.5 MİLYON TON ÇAMUR TEMİZLENECEK

İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmet Projesi’nin gerçekleştiği alanı ulusal TV kanallarına gezdiren Başkan Büyükakın, Körfez’i kurtarmak için büyük bir çalışma başlattıklarını söyledi. Dip çamurunun sudan arındırılma aşamasında kullanılan geotekstil tüpünü falçatayla keserek, İzmit Körfez’i dibinden toplanılan arındırılmış katı maddeyi gösteren Başkan Büyükakın, İzmit Körfezi’nden 8.5 milyon ton çamur temizleyeceklerini ve bu projeyle Marmara Denizi’nin yeniden hayat bulacağını ifade etti.

PROJE SES GETİRDİ

Başkan Büyükakın’ın aynı zamanda Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini yürütmesi sebebiyle ulusal basın bu devre projeye büyük ilgi gösteriyor. İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği projesinin tüm Marmara’ya hayat vereceğinin altını çizen Başkan Büyükakın verdiği röportajda, “Bu çamuru analiz ettiklerinde, deniz eko sistemine zarar verecek azot ve fosfor gibi elementler görüldü. Bu çamurun içinde maalesef yıllardır endüstriyel atıkların birikimi de var. Bunları TÜBİTAK ile incelediğimizde, İzmit Körfezi’nin dibinde yaklaşık 11 milyon ton civarında çamur biriktiğini ve bunun 8.5 milyon ton civarındaki kısmının da deniz eko sistemi açısından zararlı olduğu ve alınması gerektiğini bilim adamları tespit etti” açıklamasını yaptı.