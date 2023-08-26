İstanbul’un Kartal ilçesinde Marmaray’da bir kişi tren yaklaşırken raylara atladı. Üzerinden tren geçen genç hastaneye kaldırılırken raylara atlama anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 17.05’te Marmaray Başak İstasyonu’nda meydana geldi. Tren istasyona doğru yaklaşırken bir kişi kendini raylara attı. Üzerinden trenin geçtiği görülen şahıs çevredekilerin yardımıyla kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Şahsın son durumunun ne olduğu bilinmezken atlama anı ve sonrası güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Raylara atlayan şahsın hastaneye kaldırılması sonrası seferler normale döndü.