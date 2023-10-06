Muğla'da Marmaris Filarmoni Derneği ve Marmaris Belediyesi işbirliğiyle bu yıl 15.si düzenlenen “100. Yılda Hep Birlikte Mutluyuz” sloganıyla gerçekleştirilen; Marmaris Uluslararası Müzik Festivali, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve öğretmen eşi Sümeyra Kaya’nın katılımıyla açıldı.AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Armutalan Kültür Merkezi (AKM) 'nde Günseli Top Resim Atölyesi mezunu öğrencilerin çalışmalarından oluşan karma resim sergisi ile yapılan festival açılışında; Berlin Europa Oda Orkestrası Solist Erdal Akkaya eşliğinde, Aşık Veysel ‘i Anma Konseri verdi.

Marmaris Filarmoni Derneği Başkanı Ahmet Altınöz’ün ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte yaklaşık 300 sanatseverle birlikte Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Suzan Zift, Engelli ve Aileleri Birliği Genel Başkanı Tulgay Hasar da konuk oldu.