Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki Marmaris Yat Limanında devam eden inşaattan dolayı yollar bozuk, elektrik su yok, turizm sezonunun başlamasından dolayı esnaf çaresiz bir şekilde acil çözüm bekliyor!..AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Dünyaca ünlü turizm merkezi Marmaris’te; turizm sezonunun başlamasına rağmen, kentin vitrini Yat Limanının inşaat halinde olmasına tepkiler gün geçtikçe büyüyor!

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen basın mensuplarıyla birlikte Marmaris Yat Limanında tespitlerde bulunarak, Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkililerine seslendi.

Başkan Gökmen yaptığı açıklamada; “1 Nisan'da sezona hazırız, sizde hazır olun diye açıklama yapan Marmaris ve Muğla Büyükşehir belediyeleri, Marmaris Yat Limanını, Turunç'u ve İçmeleri resmen kazı alanına çevirmiş durumdalar. Ve bu rezilliğin yoğun yaz sezonuna yetişme ihtimali veya yetiştirme çabası dahi görünmüyor, resmen 1 nişan şakası gibiler. Çok sayıda turist getiren önemli acenta sahipleri ile konuşuyorum. İsimlerini vermeyeyim, sonra belediyemiz düşman belliyor ve her türlü eziyeti yapıyor. Diyorlar ki özellikle yabancı turistler ve yabancı acentalar, Marmaris'in bu durumundan rahatsız, ve bizi Antalya'ya transfer edin diye talepte bulunuyorlarmış!.. Bırakın turisti, restoranda bir yemek yemek isteyen yada sahilde bir temiz hava alayım diyen bir kişi, burada nasıl keyifle yürüyebilir?.. Bu kişilerin can güvenliği dahi yok. Birisi ölmeden yada yaralanmadan da umurlarında değil. Restoran esnafı, yine isimlerini vermeyeyim ceza yazmasınlar, bıkmış durumda, röportaj vermeye korkuyorlar. Tekne sahipleri bıkmış. 3 aydır elektrik ve su alamıyorlar, elektrik olmayınca jeneratör kullanıyorlar, hem gürültü hem maliyet, ayrıca suyu tankerle almak zorunda kalıyorlar. Foseptiği kullanamadıkları için tuvalet ihtiyaçları için başka yere gitmek zorunda kalıyorlar. Bu nasıl bir rezalettir. 3. Sınıf dünya ülkesiyle bir şuan Marmaris Yat Limanının durumu. CHP zihniyeti o kadar çarpık ki yaptıkları iş geleceğe dönük güzel bir şey de değil. Teknelere Elektrik verecek kablolar ve şu boruları incecik ve yetersiz. Yarın yetmeyecek bir daha kazılacak, işleri güçleri faydasız rant sağlayan işler. Yapılan iş o kadar rezil ki, kablo ve boru kanalını örten beton kapakları yürüyüş yolu üzerinde döküyorlar. Enteresan olan esnafı ve halkı öyle bir sindirmişler ki kimse sesini çıkaramıyor. CHP zihniyeti daha belediyeleri yönetemezken nasıl bu ülkeyi yönetmeye talip olabiliyorlar?" diye sordu.

Gökmen, oy veren CHP'lilere seslenerek, "Şunlara sandıkta cezayı kesin. Kesin ki siyasete rekabet gelsin, AK belediyeciliğe bir şans tanıyın. Yarım asırdır CHP vasatlığına maruz kalmış Yatağan'a, Ula'ya 2019'da AK belediyecilik geldiğinden beri nasıl hizmet geldiği görün. AK belediyecilikte rüşvet yok, iltimas yok, korku salma, tehdit, kayırmacılık, oyalama, ilgisizlik yok. Hizmet var, samimiyet var. Tevazu var. Tarafsızlık var. Ayrım gözetmeksizin ilgi alaka var. Marmaris halkına güveniyorum, bu zihniyete gerekli dersi vereceğine inanıyorum" dedi.

https://youtu.be/tW0w0C9lj2s