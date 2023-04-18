Marmaris Belediyesi'nin bu yıl ilk kez yaptığı "Ramazan ayında Her Köyde Bir İftar" etkinliği; 14 köyden sonra, Marmaris merkez mahalleleri için Atatürk meydanında düzenlediği final iftar yemeği ile sona erdi.Ata SEVGİ - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Her kesimden yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı iftar yemeğinde vatandaşlar açık havada, deniz kıyısında oruç açtı.

Ev sahibi Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay tüm alanı gezerek vatandaşlara 'Hayırlı Ramazanlar' dileyerek, şimdiden bayramlarını kutladı.

Yemeğe CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı ve yönetim kurulu üyeleri de konuk oldu.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Binlerce hemşerimizle birlikte soframızı paylaşmak, ekmeğimizi bölüşmek çok güzel. Hem burada hem de mahallelerimizde düzenlediğimiz iftar yemeklerinde davetimizi kabul edip Ramazan Ayı’nın bereketini ve maneviyatını bizimle paylaşan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Tutulan oruçların ve edilen duaların kabul olmasını diler, şimdiden tüm halkımızın Ramazan Bayramı’nı kutlarım” diye konuştu.

https://youtu.be/MJQZx_Ml2-M