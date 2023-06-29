Muğla'nın Marmaris Kaymakamlığı'nın düzenlediği bayramlaşma resepsiyonunda siyasi partilerin temsilcileri barış havası estirdi.Ata SEVGİ/ AjansCANKA (MUĞLA İGFA)

Kurban Bayramı'nın ilk gününde; Muğla'nın Marmaris Kaymakamlığınca Öğretmenevinde düzenlenen Geleneksel Bayramlaşma resepsiyonunda, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı, MHP Marmaris İlçe Başkanı Kemal Kalemci ve İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Toksoy’da katılarak, geçici de olsa siyasi rekabeti unutup partiler üstü bir toplumsal dayanışmaya destek oldular.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşma töreninde; Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Karabulut, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, İlçe Jandarma Komutanı J. Yarbay Murat Çam, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Vasfi Öztüzün, İlçe Sağlık Müdürü İmran İnce, Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Marmaris ilçe yönetim kurulu üyeleri de konuk oldular.