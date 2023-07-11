Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, New York Borsası’nda halka açılma haftası için bulunduğu ABD’de Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan’ı makamında ziyaret etti.

New York Borsası’nda hisseleri MRT koduyla işlem görmeye başlayacak olan Martı’nın kurucusu Oğuz Alper Öktem, 13 Temmuz’da katılacağı tarihi gong seremonisi için yönetim ekibiyle birlikte ABD’ye gitti.

Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunduğu süre zarfında ABD’li yatırımcılar ve iş çevreleri ile ABD’de yerleşik Türk iş dünyası temsilcileri başta olmak üzere bir dizi temasta bulunacak olan Öktem’in ilk durağı Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği oldu. Büyükelçilik Konutu’nda gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat süren görüşmede, Martı’nın dünyanın önemli borsalarından birinde işlem görecek olması, bu hamlenin Türk teknoloji start-up ekosistemi için önemi ile birlikte şirketin gelecek vadedeki planları gibi önemli konular görüşüldü.

Ziyaret sonrası kendi sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Oğuz Alper Öktem, paylaşımında “Washington Büyükelçimiz Sayın Murat Mercan bizleri Büyükelçilik Konutu’nda ağırladı. Devletimizin desteğini tüm gücüyle arkamızda hissettirdiği için Sayın Büyükelçimize Martı ve TAG ailesi adına teşekkür ederim” dedi.