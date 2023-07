Martı’nın kurucusu ve CEO’su Oğuz Alper Öktem yönetim ekibiyle birlikte New York Borsası’nın açılış gongunu çalmak üzere bugün TSİ 16.30’da balkonda olacak.

Hisseleri MRT koduyla işlem görmeye başlayan Martı’nın bugün katılacağı tarihi seremoniyle Türk bayrağı da New York Borsası’nda dalgalanacak. New York Borsası ayrıca kuruluşundan 4 yıl sonra New York Borsası’nda hisseleri işlem gören Türkiye’nin en genç teknoloji girişimi olarak tarihe geçen Martı için kutlama etkinlikleri düzenleyecek. Martı’nın CEO’su Oğuz Alper Öktem yönetim ekibiyle birlikte New York Borsası’nın açılış gongunu çalmak üzere TSİ 16.30’da balkonda olacak.

Şirketten verilen bilgilere göre New York Borsası üst yöneticileri tarafından ağırlanacak olan Öktem, 231 yıllık Borsanın anı defterini imzalayacak ve plaket alacak. Ayrıca New York Borsası tarafından ABD ve Türk iş dünyası temsilcileri ile uluslararası yatırımcıların katılımıyla bir de davet verilecek.

Türkiye’de paylaşımlı, elektrikli, çevreci ulaşımı daha da yaygınlaştırmak isteyen Martı, bu hedefle sermayesini arttırmak ve daha çok kaynak oluşturmak için New York Borsası’nda (NYSE) halka açılma kararı almıştı. Halka arzdan yaklaşık 60 milyon dolar kaynak oluşturulduğu bilgisi paylaşıldı.

“Devler Ligi’nde mücadele edeceğiz”

Martı’nın dünyanın önde gelen şirketlerinin işlem gördüğü New York Borsası’nda işlem görmesinin Türk teknoloji (start-up) girişimlerinin dünya ligine yükselebilmesinin de yolunu açması bekleniyor.

Halka arz etkinlikleri için ABD’ye gitmeden önce çalışanlarına hitaben bir mesaj yayınlayan Oğuz Alper Öktem, Devler Ligi’nde uzun ve çetin bir mücadeleye başladıklarını, kalıcı olmak için bir oyun planına sahip olduklarını vurgulamıştı. Borsaya yeni kote olan bir şirketin hisse performansında volatilite yaşanmasının, yani ilk birkaç ay hisse fiyatının yükselmesi ya da düşmesinin olağan bir seyir olacağını kaydeden Öktem, “Ancak bizim için önemli olan, iş planımız ve uzun vadeli başarımıza inanan Amerikalı kurumsal yatırımcılardan milyarlarca liralık yeni finansmana ulaşmış olmamızdır. İşimizi her zamankinden daha iyi yapmanın ve değer oluşturmanın peşinde olacağız ve göreceksiniz ki, orta vadede çok daha farklı bir noktada olacağız. Şimdi bayrağımızı göndere çekmenin haklı gururunu hep birlikte yaşayalım, bu tarihi anın keyfini çıkaralım.”