Ticaret Bakanlığı'nın Mart ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de Ticaret Bakanlığı'nca yayımlanan Mart ayı verilerine göre, 497 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 26 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.

Firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 12 oldu.

Bu arada ayda 5 firma için hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.

Söz konusu detaylı listelere ulaşım için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

–– 2023 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi –– 2023 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi –– 2023 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi –– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi