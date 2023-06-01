İzmit Belediyesi bünyesinde masa başında görev yapan personele yönelik ergonomi eğitimi verildi.

Fizyoterapist Elif Akıncı, İzmit Belediyesinde masa başı görev yapan personele yönelik duruş bozuklukları, kötü duruşa neden olan etkenler, ideal duruş şekli, ideal oturma şekli ve ideal yatış pozisyonu konularının anlatıldığı ergonomi eğitimi verdi. Meclis salonunda gerçekleştirilen eğitim programına 85 personel katıldı. Eğitimin ardından İzmit Belediyesi Koordinatörü Hakan Özkum, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Sevtap Cengiz, İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Birol Sağlam ve Genel İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük, Fizyoterapist Elif Akıncı’ya hediye takdiminde bulundu.