Bilecik Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri dolayısıyla gerçekleştirilen turnuvada şampiyonlar ödüllerini aldı.

Gençlik Haftası çerçevesinde düzenlenen masa tenisi ve streetball turnuvasına katılan sporseverler, yapılan karşılaşmalar sonrasında final karşılaşmasında bir araya geldi. Bilecik Belediyesi Vadipark Spor Tesislerinde düzenlenen aktivite sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Melih Tüfekçi, oyunculara ödül ve kupalarını takdim etti. Cumartesi ve Pazar günü olmak üzere iki gün süren aktiviteye masa tenisinde birinciliği almak için 40 katılımcı olurken, streetbalda ise 10 takım kıyasıya mücadele etti. Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe katılan oyuncuları tebrik eden Başkan Yardımcısı Tüfekçi, bu tür aktiviteleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Turnuvaya katılan oyuncular da büyük bir keyif aldıklarını belirterek, katkıları dolayısıyla Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. Turnuvada masa tenisi ve streetbalda yer alan birinciye ye 2 bin TL, ikinciliği alan oyuncu ve takıma bin TL, turnuvanın üçüncülerine de 500 TL’lik ödül verildi.