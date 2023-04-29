İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çocukların sosyal gelişimlerine katkı sunmak ve annelere mesleki beceri kazandırarak iş gücüne katılımlarını desteklemek için başlattığı Masal Evi projesi Çiğli’de de hayata geçirildi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından ilk kez 2016 yılında Seferihisar’da hayata geçirilen Masal Evi projesi kent genelinde yaygınlaştırılmaya devam ediyor. Çocukların sosyal gelişimlerini sağlarken annelere mesleki beceri kazandırarak iş gücüne katılımlarını desteklemek için başlatılan proje, Toros, Kadifekale, Bayraklı, Örnekköy, Gümüşpala, Tire, Aliağa, Kınık, Mersinli, Limontepe, Buca, Kemalpaşa, Bornova ve Menemen Asarlık’ın ardından Çiğli Egekent’te de kapılarını açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin toplam 17 Masal Evi’nin yanı sıra, Başkan Tunç Soyer’in vizyonuyla, Karaburun ve Selçuk’ta birer, Çeşme’de ise üç Masal Evi de İzmirlilere hizmet veriyor.

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği açılışa Başkan Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer’in yanı sıra Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve annesi Nilgün Gümrükçü, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı ve belediye bürokratları, CHP İzmir Milletvekili adayları, Esin Doğan Metin ve Hacer Foggo ile CHP’li ilçe başkanları, oda, dernek ve kooperatif başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, çocuklar ve yurttaşlar katıldı.

“Hizmetlerimiz katlanarak devam edecek” “İzmir seninle gurur duyuyor” tezahüratlarıyla karşılanan Başkan Tunç Soyer, “İzmir deprem bölgesinde yaptığı çalışmalarla bütün Türkiye’nin takdirini topladı. Deprem bölgesindeki çocuklara da ilk günden itibaren Masal Evi’yle hizmet verdik. Masal Evlerinin ilkini Seferihisar’da açtık. Bir yandan bakım hizmeti vererek çocuklarımızın kültürel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Bir yandan da annelere meslek kursları vererek aile gelirlerine katkı sağlıyoruz. Seçim kampanyamızda 20 Masal Evi vadetmiştik, bugün hedefimizi aştık. Hizmetlerimiz bitmeyecek. Katlanarak devam edecek. Tüm İzmir’e tüm Türkiye’ye yayılmasını diliyorum” dedi.

“15 Mayıs sabahı başka bir ülkeye uyanalım” Derinleşen yoksulluğa dikkat çeken Başkan Soyer, “Buraya gelene kadar yüzlerce CV elime tutuşturuldu. Bu insanlar rant peşinde değil. Hayatlarını sürdürmek istiyorlar. Alın teriyle para kazanmak istiyorlar. Halktan yana iktidar yoksa bir grup, bir çete zengin olur. Bu güzelim topraklarda hiç kimse bu yoksulluğu hak etmiyor. Dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapan Anadolu, dünyanın en zengin insanlarının yaşadığı bir yer olabilecek iken ülkemiz yoksulluğa sürüklendi. Yazıklar olsun. Bu hale getirenlere yazıklar olsun. Bu işsizlik yoksulluk emin olun kader değil. Asla kader değil. Mecburiyet değil. Biz bunu aşacak çareleri biliyoruz. Masal Evi buna küçük bir örnektir. 14 Mayıs sabahı bizler demokrasiyi oylayacağız. Demokrasiyi seçmezseniz adaletsizlik, yoksulluk katmerlenerek devam edecek. 15 Mayıs sabahı başka bir ülkeye uyanalım. Bir şey değişecek, her şey değişecek” şeklinde konuştu.

Başkan Soyer’e teşekkür Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ise “Çiğli’nin ilk Masal Evi’ni açmanın gururunu yaşıyoruz. Emeklerinden dolayı Başkanımız Tunç Soyer’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

60 çocuğa hizmet verebilecek 12 milyon liralık yatırımla İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete açtığı Çiğli Egekent Masal Evi ve Kurs Merkezi’nde, 60 çocuğa hizmet verilebilecek. Meslek Fabrikası Kurs Merkezi’nde ise “Çocukta Temel İhtiyaçlar Kursu”, “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu”, “Mutfak Atölyesi: Pastacı Çırağı Kursu ve Aşçı Çırağı Kursu”, “Sosyal Medya Yönetimi ve Dijital Pazarlama Kursu”, “İngilizce” eğitimleri yapılıyor. Toplam öğrenci kapasitesi ise 40.