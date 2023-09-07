Doğanın korunması için çevreci tesislerini başarıyla işleten MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa Merkez ve ilçelerinde bulunan 20 atıksu arıtma tesisiyle evsel nitelikli atıksuların deşarjını doğaya zarar vermeden yapıyor. MASKİ 340 milyon TL yatırım yaparak yeni atıksu arıtma tesisleri inşa ederken, il genelindeki atıksu arıtma tesislerinin işletme bedeli ise 323 milyon TL.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, çevreci projeleriyle örnek olmaya devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü kurulduğu 2014 yılından beri işlettiği Atıksu arıtma tesisleriyle evsel nitelikli atıksuların doğaya arıtılarak, sağlıklı bir şekilde salınımını sağlıyor.

340 milyon TL yatırım yaparak yeni atıksu arıtma tesisleri inşa eden MASKİ Genel Müdürlüğü, 20 adet atıksu arıtma tesisini 323 Milyon TL bedel ile işletiyor.

Atıksu arıtma tesislerinin işleyişi hakkında bilgiler veren MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, 2014 yılından bu yana il genelinde toplamda 389 Milyon metreküp atıksu arıtımının yapıldığını ifade etti.

Gediz ve Bakırçay havzalarının korunması için kurum olarak sistemli bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “İl genelinde 20 adet atıksu arıtma tesisimiz var. Bu tesislerde günde 135-140 bin metreküp arasında arıtım gerçekleştiriyoruz. Genel Müdürlüğümüzün kurulduğu yıl olan 2014 yılında sorunlu tesisler devraldık. Bu tesislerin revizyonunu ya da yeniden imalatını gerçekleştirerek işler hale getirdik. Manisa’mızdan geçen Gediz ve Bakırçay Nehirleri küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle zaten olumsuz etkilendi. Bizim de tesisleri ilk işletmeye başladığımız günde beri ana amacımız Gediz ve Bakırçay’ı sağlıklı bir şekilde beslemek. Bu açıdan MASKİ olarak 20 tesisimizde arıtılan suyun Gediz ve Bakırçay’a verilmesi, bu nehirlerimizin korunması için büyük önem arz etmektedir” dedi.

Gediz ve Bakırçay’da meydana gelen kirliliğin önlenmesi için tüm kamu kurumlarına, yerel yönetimlere, OSB’lere, münferit işletmelere yani paydaşlara iş düştüğünü ifade eden Çevik; “Kurumumuzun görev alanı, şehrimizin yaklaşık 1.5 milyon nüfusuna su hizmeti sağlamak, kullanılmış atıksuları arıtarak doğaya deşarj etmek, evsel kirliliği gidermek. Biz evsel kirliliği gidersek de Gediz havzasındaki kirlilik baskısını tek başımıza engelleyemiyoruz. Burada tüm kamu kurumlarına, yerel yönetimlere, OSB’lere, münferit işletmelere yani tüm paydaşlar iş düşmektedir. Örnek vermek gerekirse Gediz’i besleyen kollardan bir tanesi Nif Çayı. Nif çayı, Manisa’da doğup İzmir’den geçip tekrar ilimizde Gediz’le buluşmaktadır. Buluştuğu noktada kirlilik çok fazla. Bu da bize doğduğu yerde kirli olduğunu değil, geçtiği güzergahtan kirlilik yükü getirdiğini göstermektedir. Kütahya’da doğan Gediz Nehri, Uşak’tan geçtikten sonra kirlilik yüküyle yine ilimize gelmektedir. 2014 yılından bu yana 323 Milyon TL işletme, 340 Milyon TL yatırım bedeli yaparak, 663 Milyon TL civarında bir bedeli atıksu arıtma tesislerimize harcadık. MASKİ olarak 389 Milyon metreküp atıksu arıtımı gerçekleştirsek de sadece bizim çalışmalarımız yeterli olmaz, tüm paydaşların üzerine düşen görevleri yerine getirmesi oldukça önemli” diye konuştu.