Manisa'da MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Develi Mahallesi'ne içme suyu sağlayan sondaj kuyusunda meydana gelen arıza ekiplerin müdahalesiyle kısa süre içerisinde onarılarak giderildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kesintisiz içme suyu sağlamak adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Bu kapsamda Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, tarafından Saruhanlı İlçesine bağlı Develi mahallesine içme suyu temin eden sondaj kuyusunda meydana gelen arıza kısa süre içerisinde müdahale edilerek giderildi. Yapılan çalışma ile vatandaşların su kesintisi yaşamalarının önüne geçildi.

Ekiplerin yerinde müdahalesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları noktasında kurum olarak hassas olduğumuz konuların başında içme suyu geliyor. Bu nedenle vatandaşlarımıza kesintisiz ve sağlıklı su ulaştırmak önceliğimizdir. Bu kapsamda çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Gerek yeni pompalarımızı devreye alıp gerekse arızalanan pompalarımıza yerinde müdahaleler yaparak yeniliyoruz. Vatandaşlarımıza sağlıklı ve kesintisiz su temini noktasında da çalışmalarımızı gece gündüz sürdürüyoruz” diye konuştu.