Manisa'da kurulumu büyük oranda tamamlanan ve hizmet vermeye başlayan MASKİ Matik cihazlarında geliştirilen uygulama ile işlem ücreti 3 TL’ye düşürüldü.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü 2023 Yılı 1'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı ikinci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleşti.

Başkan Ergün, yazılımı ve donanımı MASKİ Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen MASKİ Matik cihazlarının kurulumlarının devam ettiğini belirtti.

34 adet MASKİ Matik cihazının kurulumunun tamamlandığını ifade eden Başkan Cengiz Ergün, yükleme esnasında vatandaşlardan alınan işlem ücretinin daha önce hizmet veren kurum tarafından 8 liraya çıkarılacak olmasından dolayı kendi cihazlarını geliştirdiklerini ifade ederek, işletim bedellerinin karşılanması noktasında 3 liralık bir işlem bedeli koyduklarını belirtti.

İŞLEM ÜCRETİ 5 TL’DEN 3 TL’YE DÜŞÜRÜLDÜ

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Bilindiği üzere SUMATİK’lerden daha önce 5 TL’lik bir ücret alınıyordu. Çünkü bunları kuran firma yapmış olduğu yatırım karşılığında 5 TL alıyordu. Yeni yılla birlikte bu ücret 7-8 TL’nin üzerine çıkacaktı. Biz de bu ücreti vatandaşa yansıtmamak adına MASKİ Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından vatandaşlarımızın su faturası ödeme ve su yükleme işlemlerini daha kolay yapabilecekleri 41 adet MASKİ Matik cihazını geliştirdik. MASKİ Matik cihazlarımızın 34 tanesi kuruldu. Çeşitli ilçelerimize koyduğumuz 34 adet SUMATİK’i ise kaldırttık. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak da işlem ücretini 5 TL’den 8 liraya çıkacak olan işlem bedelini 3 TL’ye düşürmüş olduk. Bu ücreti de genel bakım giderleri, makbuz ücreti gibi sadece giderlerin karşılanması adına alıyoruz” ifadelerini kullandı.