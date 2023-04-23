MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesine bağlı Serinköy Mahallesine içme suyu sağlayan sondaj kuyusunda arızalanan motopomp sistemini yenileyerek vatandaşların su kesintisi yaşamasının önüne geçtiMANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kesintisiz içme suyu sağlamak adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, tarafından Alaşehir ilçesine bağlı Serinköy Mahallesine içme suyu sağlayan sondaj kuyusunda meydana gelen arıza kısa süre içerisinde müdahale edilerek giderildi.

Yapılan çalışma ile vatandaşların su kesintisi yaşamalarının önüne geçildiğini ifade eden Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla arızalanan pompalarımızı yerinde müdahaleler yaparak yeniliyoruz. Vatandaşlarımıza kesintisiz su temini noktasında da 17 ilçemizde çalışmalarımızı gece gündüz sürdürüyoruz” dedi.