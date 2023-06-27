MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Derbent Mahallesi’nde bulunan yeni yerleşim bölgesinde 400 metrelik içme suyu şebeke hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu sağlamak adına yürüttüğü çalışmalara aralıksız büyük bir özveri ile devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Turgutlu ilçesine bağlı Derbent Mahallesi’nde bulunan yeni yerleşim bölgesinde 400 metrelik içme suyu şebeke hattı döşeme çalışması gerçekleştirildi. Kısa sürede tamamlanan çalışmalarla birlikte mahalleye kesintisiz ve verimli su imkânı sağlandı. MASKİ İlçe Şefi Hüseyin Yelkenci ve mahalle muhtarı Ruhi Başkurt da çalışmaları yerinde takip etti.

Hizmetlerden çok memnunuz Mahalle muhtarı Ruhi Başkurt, “Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Derbent mahallemize yapılan hizmetlerden çok memnunuz. Mahallemizde en son gerçekleştirilen içme suyu hattı döşeme çalışması da gayet güzel oldu. Çalışma sayesinde yeni yerleşim bölgesindeki vatandaşlarımızın en önemli gereksinimi olan içme suyu ihtiyacı karşılanacak. Derbent halkı adına şahsım adına Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ederiz” dedi.