MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Çamlıca mahallesinde 3 kilometrelik terfi hattı yenileme çalışmalarına başladı. Çalışma, özellikle yaz aylarında aşırı su tüketimi nedeniyle meydana gelen fiziki su kayıplarını önleyecek.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yunusemre ilçesine bağlı Çamlıca mahallesinde özellikle yaz aylarında artan su tüketimi nedeniyle fiziki su kayıpları meydana geliyordu. 2 sondajın mahalledeki su ihtiyacını karşılamasına rağmen terfi hattında meydana gelebilecek olası boru patlaklarına önlem almak amacıyla İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından bakım onarım ve yenileme çalışmasına başlandı.

Mahalle muhtarı Mevlüt Çetinkaya, “Mevcut içme suyu hattında yaklaşık olarak 3 kilometrelik yenileme çalışması gerçekleştiriliyor. Çalışmalardan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e ve emek veren herkese teşekkür ederim” dedi.