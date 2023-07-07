MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Turgutlu ilçesine bağlı Ören Mahallesi'ni ziyaret etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki mahalle ziyaretlerini sürdürerek, muhtarların görüşlerini almaya devam ediyor.

Bu kapsamda İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Turgutlu ilçesine bağlı Ören Mahallesine ziyarette bulundu.

Başkan Serpil Çakır’a Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Necati Abalı ve MASKİ İlçe Şefi Hüseyin Yelkenci eşlik etti. Mahalle muhtarı Necati Yaşar ile bir araya gelen İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, istek ve talepleri dinledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Çakır, Başkan Ergün adına getirdiği hediyeleri takdim etti. Daire Başkanı Çakır, mahalledeki esnaf ve vatandaşlarla sohbet etme fırsatı da buldu.

Ören mahalle muhtarı Hüseyin Ortaç, “Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’nden çok memnunum. Mahallemizde altyapı ve üstyapı çalışması da yapıldı. Sıkıntılarımız gideriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e yapmış olduğu hizmetlerden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Başkanımıza selamlarımı gönderiyorum” dedi.