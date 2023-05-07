Doğal kaynakların korunması ve su israfını önlemeye yönelik il genelinde yoğun mesai harcayan MASKİ Genel Müdürlüğü, su kaçak tespit cihazı ile gece gündüz kontrollerine ara vermeden devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa merkez ve ilçelerinde su tasarrufunu sağlamak ve israfını önlemek için çalışmalarına aralıksız devam eden Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, teknik ekip ve donanımıyla gece gündüz denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Merkez ve ilçelerde su kaçak tespit cihazı ile şebeke kaçaklarının kontrolü gerçekleştirilerek yüzeye çıkmayan arızanın bulunduğu bölge titizlikle tespit ediliyor. Tespit edilen arıza noktasal olarak ekipler tarafından kazılarak ve onarımı yapılarak kısa bir süre içerisinde kaçak önlenmiş oluyor. Çalışmalar neticesinde vatandaşların büyük çaplı kesintiler nedeniyle mağduriyet yaşamalarının önüne geçiliyor.

SUYUMUZU KORUMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer,“Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün liderliğinde MASKİ Genel Müdürlüğü olarak suyun korunması ve israfını önlemeye yönelik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Su kayıp ve kaçakların en aza indirilmesi amacıyla teknolojik imkanları da en iyi şekilde değerlendiriyoruz.İçme Suyu Dairesi Başkanlığımız bünyesinde bulunan su kaçak tespit cihazı ile düzenli olarak saha kontrolleri yapılıyor, yüzeye çıkmayan su kaçakları tespit ediliyor. Bu doğrultuda ekiplerimiz gece gündüz demeden büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürüyor. Arıza yerinin tespit edilmesi, kazı çalışmasının en az şekilde yapılması da ekonomik anlamda önemli kazanımlar sağlıyor. Böylece arıza büyümeden vatandaşlarımızın mağduriyetini önlüyor ve en önemlisi de en değerli kaynağımız olan suyun israf edilmesinin önüne geçiyoruz. Suyumuzu korumak için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.