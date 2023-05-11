Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Nazmi Gürcan Gençlik Merkezi’nde MASMEK kursiyerlerinin açtığı sergiyi gezdi. Başkan Ergün, sergide emeği geçenleri tebrik etti.MANİSA (İGFA) - Selendi ilçesinde bir takım program ve temaslarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 2019 yılında ilçeye kazandırılan Nazmi Gürcan Gençlik Merkezi’ne ziyarette bulundu.

MABEM personelleri tarafından kapıda çiçekle karşılanan Başkan Cengiz Ergün’e ziyaretinde MHP Manisa Milletvekili Adayı Ali Uçak, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Başkan Danışmanları ve daire başkanları, MHP İlçe Başkanı Mehmet Karabulut, KAÇEP Başkanı Adile Tuğçe Akça, Ocak Başkanı Tolga Bektaş ve muhtarlar eşlik etti.

MASMEK kursiyerleri tarafından açılan sergide incelemelerde bulunan Başkan Ergün ve beraberindekiler, meslek kurslarında kursiyerler tarafından ortaya çıkarılan ürünler ve eserler hakkında eğitimcilerden ve kursiyerlerden bilgi aldı. Yapılan çalışmalar için emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Başkan Cengiz Ergün, kursiyerlere çalışmalarında kolaylıklar diledi.