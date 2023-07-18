Gelenek göreneklerimiz arasında olan düğünlerin bu günlerde uygulanma şekilleri değişti. Artan maliyetlere göre herkes bütçesine göre alışverişini yaparken bugün kalın setlerin, burgu bileziklerin yerini daha hafif ve maliyeti daha az ziynet eşyaları aldı. Altında en uygun düğün grubu ise 65 bin TL ile 70 bin TL arasında kapı açıyor.Merve ÖZDEMİR ÇEVİK - Muhammed Taha ÇELİKBAŞ / Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Her geçen gün artan zamlara karşı ihtiyaçlar listesi önceliklerine göre değişirken bazı alanlarda ihtiyaçlar neredeyse tamamen yeniden şekillendi.

O alanların arasında, gelenek göreneklerimiz arasında bulunan düğünler de yer alıyor.

Kuyumcu esnafı ise bugün düğün takısı konusunda en sade, uygun bir düğün alışverişinin 65 bin TL’den başladığını belirtiyor.

Düğün alışverişi için en hafifi ile başlarsak alyans, bilezik, söz kelepçesi, set gibi bir takı grubu oluşturduğumuzda 65 bin TL ile 70 bin TL gibi bir parayı gözden çıkarmak gerekiyor.

Tabii ki bileziğin sayısı da önemli. Yanı sıra gelenek görenekler var, bunlar da göz önünde bulundurulduğunda harcamalar 100 bin TL’yi de bulur, 200 bin TL’yi de...

“GENÇLER ARTIK YATIRIM AMAÇLI DÜŞÜNÜYOR”

Evlenecekolan çiftlerin daha bilinçli davrandığını ifade eden kuyumcu esnafı, nakite çevrilince zarar etmeyecek ziynet eşyalarına karşı daha fazla rağbet olduğunu söyledi.

Çoğu müşterinin sete düşkün olmadığını belirten esnaflar, "Gençler de artık yatırım amaçlı düşünüyor. O yüzden set yerine gremse alıyor. En azından nakite çevirme konusunda daha kolay oluyor" dedi.

https://youtu.be/W4KMCCc88Q8