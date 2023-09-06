Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından esnaflar için Malatya’nın muhtelif yerlerinde iş yerleri kurulmaya devam ediyor.MALATYA (İGFA) - 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ciddi hasar alan Malatya’da, iş yerleri kullanılamaz hale gen esnaflar için Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından iş yerleri kurulmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’da ticari hayatın canlanması ve Malatya’nın yeniden ayağa kalkması için yoğun çalışmalar sürdürüyor. Bu kapsamda inşa edilen Malatya Geçici Ticaret Merkezi, Yeni Kuyumcular Çarşısı, Akçadağ Esnaf Çarşısı gibi yeni ticarethaneler kuruldu ve anahtarlar, yapılan kura neticesinde teslim edildi.

Esnaflar için yapımı tamamlanan bir diğer esnaf çarşısı ise Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesi’nde yer alan MATİM İş Merkezinde (Malatya Ticaret Merkezi ) bulunan iş yerleri. Depremde hafif hasar alan MATİM İş Merkezindeki dükkânların,bakım, onarım ve tadilat işlemleri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığıtarafından yapıldı.Kısa bir süre sonra yaklaşık 200 dükkânın bulunduğu MATİM’de anahtar teslimi yapılacak.

MATİM İş Merkezinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Fen İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Aknişan,“6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Malatya’mızda çok ciddi yıkımlar oldu. Özellikle ticaretin kalbi olan Malatya merkezimizdeki iş yerleri ve dükkânlar ağır hasarlar aldı ya da yıkıldı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın direktifleri doğrultusunda ticaretin ayağa kalkması adına gerekli çalışmalarımızı yaparak, esnafımızın mağdur olmaması noktasında gayretlerimizi gösterdik. Büyükşehir Belediyesi olarak, mülkiyeti belediyemize ait olan yerlerde belediyemizin hemen yanında Emlak Konut tarafından yapılan 338dükkânı esnaflarımıza tahsis ettik. Yine mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait 91 bin dev öğrenci ortaokulunun yanında bulunan ve Eski Rus Pazarı olarak bilinen alana Malatya Esnaf Odası ile birlikte 150 dükkân yapımını gerçekleştirdik. Yeni yaptığımız Cumhuriyet Meydanının otopark kısmını Kuyumcu Esnafımız için düzenledik. Yaklaşık 100 dükkânın bulunduğu Yeni Kuyumcular Çarşımızı da esnaflarımıza tahsis ettik. Aynı şekilde Millet Bahçesinin otopark kısmını da esnafımıza tahsis ettik.